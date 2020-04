Coronavirus en Martinique : les malades pris en charge dans une caserne de pompiers

Cela fait deux semaines qu'une caserne de pompiers située à Rivière-Salée prend en charge des patients présentant des signes d'infection au Covid-19. Stratégiquement bien placée et disposant des véhicules nécessaires, le bâtiment permet aux sapeurs-pompiers de secourir les malades sur l'ensemble de la Martinique. Certains soldats du feu ont décidé de rester à la caserne pour leur propre sécurité et celle de leurs familles. En quinze jours, ils ont pu réaliser une centaine d'interventions.