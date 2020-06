Coronavirus : enquête sur les plaintes qui s'accumulent contre le gouvernement

A la fin du mois de mai, au moins 270 plaintes ont été formulées pour dénoncer la gestion de la crise du coronavirus dans le pays. Nombreuses sont les raisons évoquées comme le manque de masques et autres équipements de protection, la minimisation de la maladie ou encore les mauvaises décisions politiques. Les premiers visés sont les membres du gouvernement. Selon Dr Cyrille Venet, l'un des plaignants, "ils se sont ingérés dans la décision".