Coronavirus : fermeture générale en Belgique

À Tournai, les cafés, bars et restaurants se préparent à la grande fermeture dès ce vendredi soir. En effet, la propagation du coronavirus s'est accélérée en Belgique avec 153 nouveaux cas de contamination détectés en 24 heures. De leur côté, les clients comprennent la décision, mais les professionnels, eux, s'inquiètent. Quelles sont les autres mesures annoncées ?