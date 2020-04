Coronavirus : immersion à l'hôpital Jacques Cartier de Massy

L'hôpital Jacques Cartier de Massy est l'établissement privé qui compte le plus de places de réanimation. Pourtant, il est en passe d'atteindre ses capacités maximum. Seuls trois lits sont disponibles pour accueillir de nouveaux patients dans un état grave. Toutefois, des signes d'espoir apparaissent dans cet hôpital où quatre malades sont sortis d'une phase critique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.