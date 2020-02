Coronavirus : inquiétude à la base aérienne de Creil

L'un des membres du personnel de la base aérienne de Creil a été hospitalisé à Amiens en raison du coronavirus. De nombreuses personnes se posent des questions sur l'origine de sa contamination. Ses collègues s'inquiètent désormais pour leur cas. A noter que la base aérienne de Creil avait organisé le premier rapatriement des Français de Wuhan le 31 janvier dernier. En cas de symptômes, les membres du personnel doivent se déclarer et passer un test.