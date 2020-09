Coronavirus : "Je vous exhorte à appliquer les règles de maîtrise efficaces, prouvées ici par la Chine", Philippe Klein

L'épidémie de Covid continue à gagner du terrain dans le pays. Le 17 mars dernier, les Français se sont retrouvés confinés. Au même moment, le Dr Philippe Klein, médecin français de Wuhan, nous exhortait à respecter les mesures de restriction, dans un souci de santé publique et de protection des individus. Découvrez en images son intervention, il y a six mois jour pour jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.