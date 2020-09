Coronavirus : la crainte d’un reconfinement règne à Nice

Le virus circule activement dans les Alpes-Maritimes. À Nice, les commerçants ont peur que des mesures plus restrictives et pénalisantes pour leurs activités soient prises dans les jours à venir. En effet, le maire a décidé de reconfiner les quatre maisons de retraite municipales. Les journées du patrimoine ainsi que plusieurs manifestations sportives et culturelles ont également été annulées. Sur le marché ce vendredi, les Niçois tentent de vivre normalement, sans trop d'optimisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.