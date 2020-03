Coronavirus : la distribution des masques de protection organisée ce mardi

Le chef de l'Etat l'a annoncé lundi soir. Des masques vont être distribués dès ce mardi aux soignants des 25 départements les plus touchés par le coronavirus. D'autres seront envoyés ce mercredi dans le reste du territoire. Ils seront livrés dans les pharmacies qui les remettront uniquement aux professionnels de santé. Seuls les médecins peuvent les distribuer aux patients en cas de suspicion de coronavirus. Mais la gestion de ce matériel de protection doit se faire dans la durée.