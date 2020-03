Coronavirus : la frontière franco-italienne reste ouverte mais les Français se montrent prudents

A la frontière franco-italienne, aucune mesure sanitaire particulière n'a été prise face au coronavirus. La circulation se fait normalement jusqu'à Menton. Mais avec l'expansion de l'épidémie en Italie, certains Mentonnais ont décidé de ne plus se rendre à la frontière. D'autres par contre préfèrent garder leurs habitudes quotidiennes.