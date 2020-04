Coronavirus : la Guadeloupe décrète le couvre-feu

Après Mayotte et la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique décrètent le couvre-feu. Commerces fermés et déplacements interdits entre 20 heures et 5 heures du matin, sont désormais au programme pour les quinze jours à venir. A noter que la Guadeloupe compte officiellement 125 contaminés par le coronavirus et six décès. Quant aux hôpitaux de la région, ils craignent d'être saturés par les malades et dénoncent la vétusté des locaux ainsi que le manque de personnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.