Coronavirus : la Madonuccia se fête dans une ambiance particulière à Ajaccio

Ce mercredi, une ambiance assez spéciale règne dans la capitale de la Corse. Des milliers d'Ajacciens devraient remplir les rues pour célébrer la Madonuccia. Mais dans la soirée de mardi, on pouvait seulement voir les bougies aux rebords des fenêtres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.