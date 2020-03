Coronavirus : la Martinique adopte des mesures de prévention suite aux premiers cas en Guadeloupe

Suite aux premiers cas détectés à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy (Guadeloupe), la Martinique a aussi pris ses mesures pour être la plus vigilante possible. Ainsi, les voyageurs qui atterrissent dans leur aéroport seront désormais assujettis à un interrogatoire. Ces mesures de sécurité concernent également les croisiéristes en transit. La population réclame néanmoins des contrôles encore plus stricts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.