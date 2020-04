Coronavirus : la police de Marseille effectue une surveillance aérienne pour faire respecter le confinement

Depuis quelques jours, la police marseillaise multiplie les contrôles aériens pour faire respecter le confinement. En seulement quelques heures, à bord d'un petit avion, les agents surveillent tous les quartiers de la ville et rien ne leur échappe. Au sol, les policiers en liaison avec l'appareil interviennent rapidement. Au total, plusieurs dizaines de personnes ont été verbalisées ce lundi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.