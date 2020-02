Coronavirus : la population à la frontière italienne commence à faire des stocks

Si d'habitude le marché de Vintimille, à la frontière italienne, est bondé de monde, ce vendredi, la crise du coronavirus a eu raison de lui. Avec ses halls désertés, le chiffre d'affaires des commerçants est en chute libre. Du côté français par contre, à Menton, les supermarchés ont constaté une augmentation des achats de 15%. La population préfère faire des réserves en produits de première nécessité et produits secs de peur d'en manquer.