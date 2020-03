Coronavirus : la situation s'aggrave rapidement en Espagne

L'Espagne a vécu lundi sa journée la plus noire depuis le début de l'épidémie. Près de 500 morts ont été recensés en 24 heures. A Madrid, la ville la plus touchée par le coronavirus, le centre des expositions a été transformé en hôpital. Près de 220 patients y sont pris en charge et 1 500 lits y sont déjà installés. Mais d'ici quelques jours, 5 500 personnes pourront être accueillies sur place. La patinoire de la capitale, quant à elle, s'est transformée en morgue.