Coronavirus : la situation s'améliore en Italie

Les Romains ont commencé leur 21 ème jour de confinement. Cette mesure finit également par payer en Lombardie. Depuis quatre jours, les hôpitaux ont reçu moins de malades dans le Nord de l'Italie. Au niveau national, la mortalité quotidienne a été réduite et 13 000 malades italiens ont ainsi été guéris. Malgré ce ralentissement, le gouvernement italien a annoncé la prolongement du confinement jusqu'au 18 avril, malgré le ralentissement de la propagation de la pandémie.