Coronavirus : la situation sanitaire vue depuis l'Île-de-Batz

Pendant le confinement, la Bretagne avait été la moins touchée par le coronavirus, mais ce n'est plus le cas actuellement. Depuis ce vendredi matin, le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics clos de 25 communes du Finistère dont l'Île-de-Batz. Pour le maire de la localité, le masque devrait même être obligatoire sur la voie publique en raison des conditions difficiles pour l'évacuation des malades.