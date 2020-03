Coronavirus : la vie continue au ralenti sur le marché de Pontchâteau

A Pontchâteau (Loire-Atlantique), la place du marché est presque vide. Les commerçants restants font comme si de rien n'était. Dans les files d'attente, les clients essaient de garder le sens de l'humour et les distances. Pas de politique dans les conversations des habitants. Le seul sujet qui les inquiète reste le coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.