Coronavirus : la vigilance en baisse cet été

Avec le beau temps, de plus en plus de jeunes négligent les mesures sanitaires. Embrassades, contact rapproché, masque à la ceinture... c'est comme si l'épidémie n'avait jamais existé. Bien que plus de 7 000 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid-19, la peur a laissé place à l'insouciance. Pour justifier ce comportement, certains vont même jusqu'à pointer du doigt le gouvernement. Ce relâchement se constate alors que l'on craint une seconde vague d'épidémie.