Coronavirus : la ville de Madrid sous cloche

L'Espagne est devenue le cinquième pays le plus touché au monde par le coronavirus. Avec plus de 3 000 cas répertoriés, le pays semble vouloir suivre l'exemple italien. A Madrid, où une quarantaine de personnes ont trouvé la mort, les rues sont désertes ce vendredi. Les écoles, les musées et autres bâtiments publics sont fermés et les transports publics sont vides. Dorénavant, le quotidien des Espagnols se résume à rester chez eux.