Coronavirus : la ville de Wuhan, où tout a commencé, enfin déconfinée

Depuis mardi à minuit, les onze millions d'habitants de Wuhan peuvent enfin quitter la ville. Un soulagement qu'ils n'ont pas manqué de fêter dans les rues. Après 77 jours de confinement, les restrictions ont été enfin levées et les moyens de transport peuvent désormais circuler. Même l'aéroport a repris son activité. Toutefois, la vie n'est pas revenue à la normale pour autant. Des contrôles se font toujours à chaque entrée et les habitants sont encore encouragés à rester chez eux.