Coronavirus : l'aéroport d'Orly ferme ses portes

Le transport aérien figure parmi les secteurs les plus touchés par cette crise sanitaire. Depuis l'émergence du coronavirus, les voyages se font rares et le trafic aérien est en chute libre. Après la fermeture de nombreux aéroports en région, Orly accueille ce mardi ses tout derniers vols commerciaux. Pour la première fois de son histoire, il fermera ses portes à minuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.