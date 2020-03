Coronavirus : l'armée vient en renfort aux hôpitaux de campagne avec son service de santé

Pour prêter main-forte aux hôpitaux, l'armée a été mobilisée. Elle agira dans les campagnes, notamment pour faciliter l'évacuation des malades du coronavirus des régions plus affectées vers les zones les moins touchées. Le but étant de soulager les hôpitaux débordés. En Alsace, un hôpital de campagne sera construit dans les prochains jours pour soutenir le personnel médical. Le service de santé de l'armée, composé de 14 700 personnes, dont 2 500 médecins, a été déployé pour cette mission. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.