Coronavirus : l'arrivée des citadins dans les campagnes vue de mauvais œil

Pour le confinement, les citadins fuient les grandes villes pour se rendre dans les campagnes. Certains viennent dans leurs résidences secondaires ou louent des propriétés pour les semaines à venir. Cet afflux est vu de mauvais œil par les habitants des petites localités comme c'est le cas au Cap-Ferret. En effet, ces citadins sont potentiellement porteurs du virus. Cela inquiète les habitants et rend la cohabitation tendue.