Coronavirus : le Carnaval de Nice et la Fête du citron de Menton abrégés

La menace du coronavirus a eu raison des festivités sur la Côte d'Azur. À Nice, les tribunes ont été démontés et le roi du Carnaval ne défilera plus. Même constat à Menton, où les portes des jardins de la 87e Fête du citron sont closes au grand désarroi des touristes. Avec trois cas avérés de Covid-19 à la frontière italienne, le maire de Nice a préféré annuler les derniers temps forts de son Carnaval. Au total, 19 000 places sont à rembourser. Quel impact sur le tourisme ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.