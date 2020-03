Coronavirus : le coup de gueule des soignants

L'évidence semble flagrante, le confinement va durer et va se durcir. Face au non-respect des mesures imposées par le gouvernement, les aides-soignants ont exprimé leur peur d'être contaminés, mais aussi de contaminer leurs patients. Le manque d'équipements, tant pour les aides à domicile que pour les hôpitaux, représente également un grand risque de propagation du coronavirus. Découvrez les réactions de certains personnels médicaux à ce sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.