Coronavirus : le docteur Xavier Pothet a amenagé son cabinet pour accueillir ses patients

A Vanves (Hauts-de-Seine), toute une réorganisation a été mise en place dans le cabinet du docteur Xavier Pothet pour accueillir ses patients. La salle d'attente a été aménagée en fonction des consignes barrières. Il a également instauré des consultations pour les gens présentant des signes pathologiques. De plus, les examens cliniques ont été réorganisés pour réduire les risques de contamination.