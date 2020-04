Coronavirus : dans les Ehpad, le personnel est épuisé

Les bilans les plus lourds sont constatés dans les Ehpad du Grand Est avec 570 décès à ce jour. Dans un établissement de Ligny-en-Barrois, les 154 résidents sont tous confinés dans leur chambre et 25 d'entre eux ont encore des symptômes du virus. Quant aux personnels, 15% ont déjà été contaminés. Pour le directeur, tester tous les occupants est nécessaire pour sécuriser les résidents et rassurer le personnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.