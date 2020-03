Coronavirus : le nord de l’Italie entièrement paralysé

En Italie, la propagation du coronavirus rend la situation invraisemblable. La Lombardie, une partie de la Vénétie, l'Émilie-Romagne ainsi que l'est du Piémont ont été mis en quarantaine. À Milan, les restaurants sont presque vides et une ambiance étrangement calme règne dans les transports en commun. Déjà vacillante, l'économie italienne, dont le tiers est aujourd'hui à l'arrêt, risque de tomber en récession.