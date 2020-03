Coronavirus : Le pèlerinage de Lourdes pourra-t-il avoir lieu ?

Chaque année, Lourdes (Hautes-Pyrénées) reçoit trois millions de visiteurs. Mais avec le coronavirus, le pèlerinage pourrait en attirer nettement moins cette année. Les annulations arrivent déjà de partout et les professionnels de l'hôtellerie n'en sont pas épargnés. En effet, certains pèlerins préfèrent prendre des précautions. Néanmoins, des mesures ont été déjà mises en place sur les lieux afin de les rassurer au mieux.