Coronavirus : le personnel soignant d'Ajaccio tient le rythme

Avec l'Oise et le Haut-Rhin, la région d'Ajaccio a été l'un des premiers foyers de l'épidémie. Après plus de trois semaines de lutte contre le virus, les soignants sont épuisés, comme partout sur le territoire. Dans un hôpital de l'île, le quotidien du personnel est de plus en plus difficile. Mails malgré les risques, ils continuent de faire preuve d'abnégation.