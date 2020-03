Coronavirus : le plan blanc maximal appliqué dans les hôpitaux de Lyon

Depuis l'application du plan blanc maximal dans la ville de Lyon, tous les personnels soignants ont été réquisitionnés. Les visites sont interdites et les rendez-vous médicaux reportés. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 700 cas positifs au Covid-19 ont été recensés. Certains médecins ont dû doubler leurs heures de garde. De leur côté, les syndicats dénoncent un manque de matériel, comme à l'hôpital Édouard Herriot où des soignants ont été contaminés faute de masque de protection. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.