Coronavirus : le point dans les hôpitaux de Creil et de Compiègne, où deux malades avaient séjourné

À l'hôpital de Creil, l'inquiétude autour du coronavirus grandit après le décès, ce mercredi, de l'enseignant français contaminé par le virus. Le patient avait passé six jours dans l'établissement, avant de l'avoir quitté avant-hier. L'origine de sa contamination reste inconnue jusqu'à aujourd'hui. De plus, il n'avait pas voyagé dans une zone à risque. Comment se passent les consultations dans cet hôpital ? Qu'en est-il de l'établissement de Compiègne où avait séjourné un autre patient gravement atteint par l'épidémie ?