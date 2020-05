Coronavirus : le point sur la contamination dans les commissariats de Lille

Depuis le début du déconfinement, une cinquantaine de foyers de coronavirus ont été détectés. Parmi eux, plusieurs commissariats de Lille. Une campagne de dépistage massif avait donc été lancée et les premiers résultats viennent de tomber. Il semblerait que 23 policiers sur les 2 000 de l'agglomération sont contaminés. Et ces chiffres pourraient être revus à la hausse, car environ 700 tests seront encore réalisés dans les jours qui viennent.