Coronavirus : le point sur la situation aux Etats-Unis

La pandémie de coronavirus touche également les Etats-Unis. Si au départ Donald Trump a pris les choses à la légère, il fait actuellement volte face en admettant le danger. Dans le pays, on recense actuellement environ 4 000 morts. Pour faire face à la situation, toute l'Amérique se confine et s'organise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.