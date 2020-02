Coronavirus : le point sur la situation dans le monde

Le coronavirus ne cesse de progresser à travers le monde. En Corée du Sud, 571 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures malgré la distribution de masques et les messages d'alerte. Au Japon, les parcs d'attraction, les écoles et les collèges ont été fermés. Pour éviter toute contamination, certains prêtres décident de faire leur messe en ligne à Singapour. A son tour, l'Afrique est aussi touchée par le virus. L'Egypte, l'Algérie et le Nigeria font face à leur premier cas de contamination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.