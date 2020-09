Coronavirus : le point sur la situation dans l'Hexagone

D'après Caroline Bayle, "la situation est encore gérable". Certes, on voit que les hospitalisations augmentent avec le franchissement du cap des 5 000 patients, mais on est très loin de ce qu'on a connu au printemps où il y avait plus de 32 200 personnes hospitalisées. Malgré le nombre de malades admis en réanimation qui s'élève à 599 en 24 heures, le risque de débordement reste faible, car la capacité des hôpitaux a été réaugmentée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.