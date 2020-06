Coronavirus : le point sur la situation dans l'Hexagone

Depuis le déconfinement, 276 clusters ont été identifiés dans le pays. En parallèle, l'activité de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 a diminué de 13% cette semaine. Aussi, le taux de passage aux urgences a baissé de 30%. D'après Santé publique France, le R0 a diminué en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Seule la Normandie est largement au-dessus de "1" avec 1,72. Malgré ces chiffres encourageants, la prudence reste de mise. Les règles sanitaires sont à respecter à la lettre.