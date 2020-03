Coronavirus : le point sur la situation en Allemagne

A ce jour, le coronavirus a tué près de 22 000 personnes dans le monde, dont plus des deux tiers en Europe. Parmi les pays européens touchés par la pandémie, l'Allemagne enregistre un faible taux de mortalité par rapport à ses voisins. Les tests précoces effectués sur les habitants depuis fin janvier ont sans doute eu un effet retard sur le déclenchement de l'épidémie dans le pays. Où en est la situation en Allemagne ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.