Coronavirus : le point sur l’épidémie dans le monde

Après la Chine, la Corée du Sud est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus avec douze morts et 1 200 personnes infectées. Quant au premier cas américain, il est apparu à Séoul dans la base militaire de Daegu. Aux Philippines, il n'y a que trois cas avérés. Mais en Iran, l'épidémie semble hors de contrôle avec 19 morts. En Europe, l'Italie reste de loin le pays le plus touché. De nouveaux cas ont également été confirmés en Autriche, en Suisse et en Croatie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.