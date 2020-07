Coronavirus : le point sur l'épidémie dans les différents pays du monde

Le Covid-19 continue de se propager dans le monde. Plusieurs lits supplémentaires ont été installés en urgence au Texas et des cimetières à ciel ouvert ont été bâtis au Brésil. En Inde, un train a été transformé en hôpital de fortune. Et en Afrique du Sud, les hôpitaux surchargés ont même dû fermer les grilles devant des centaines de malades. À Barcelone, les habitants sont de nouveau appelés à rester chez eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.