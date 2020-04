Coronavirus : le port de masque obligatoire pour tous

A partir de ce mercredi, il faut impérativement se couvrir le nez et la bouche dans les endroits publics. À Sceaux (Hauts-de-Seine), la mesure est quasiment respectée de tous. Certains ont dû fabriquer eux-mêmes leurs masques étant donné que la pharmacie est en rupture de stock. Par ailleurs, le non-respect de cette consigne peut valoir une amende de 38 euros. Le maire, lui, trouve la décision judicieuse et se charge de la faire respecter avec de la pédagogie.