Coronavirus : le port du masque devient obligatoire dans 27 communes autour de Marseille

Les mesures annoncées lundi sont très restrictives dans 27 communes autour de Marseille. La préfecture les distingue désormais en fonction de leur taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées en une semaine. Lorsque cet indicateur est supérieur à 100 comme à Gardanne (Bouches-du-Rhône), le port du masque est obligatoire partout. Les rassemblements de plus de dix personnes sur les plages ou dans les parcs sont également interdits. Qu'en est-il des autres mesures ?