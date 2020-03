Coronavirus : le savon de Marseille s'arrache

Face à la consigne de se laver les mains régulièrement, les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les usines qui fabriquent les savons de Marseille tournent à plein régime. Elles constatent d'ailleurs une forte augmentation de leurs ventes. En plus d'être très abordables, les savons de Marseille seraient très efficaces et n'irritent pas la peau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.