Coronavirus : le sevrage respiratoire, une étape importante post-réanimation

Après la réanimation, les patients qui sont en cours de guérison doivent passer par le sevrage respiratoire. Une étape importante qui n'est pourtant réalisable que dans une dizaine d'hôpitaux seulement. Depuis le début de l'épidémie, le Dr Gérald Choukroun, chef de service à l'hôpital Forcilles-Férolles-Attilly (Seine-et-Marne), est débordé et redoute la saturation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.