Coronavirus : le soutien des Bleus aux soignants

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, beaucoup de gens, dont des personnalités, se sont mobilisés pour soutenir les soignants. Les encouragements se succèdent sur les réseaux sociaux. Les Bleus ont, eux aussi, décidé de faire un geste pour les épauler. Ils leur ont donc passé un message via une vidéo. L'extrait en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.