Coronavirus : le système sanitaire tient, mais jusqu'à quand ?

D'après le Pr Frédéric Adnet, nous avons eu l'avantage de pouvoir réorganiser les hôpitaux pour accueillir les patients du Covid-19, contrairement à la Chine ou à l'Italie. Les rendez-vous non-urgents ont été déprogrammés massivement et les blocs tournent à vide sauf pour des cas graves. Raison pour laquelle le système tient. Par contre, nous ne pourrons encaisser le choc que progressivement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.