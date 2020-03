Coronavirus : le témoignage d'un soignant, Nicolas Capelle

Nicolas Capelle, infirmier en réanimation à l'hôpital Bichat à Paris, nous raconte comment les soignants vivent cette épidémie de coronavirus. Il confie qu'en étant en contact permanent avec des personnes contaminées et que malgré les mesures de protection, son tour finirait par arriver. "Quand on aura la grosse vague, on sera beaucoup de soignants à tomber les uns après les autres, atteints par le coronavirus" a-t-il affirmé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.