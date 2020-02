Coronavirus : l'économie chinoise à l'arrêt

En Chine, l'épidémie du coronavirus continue sa propagation. Avec un bilan provisoire de 361 morts et des milliers de nouveaux cas signalés tous les jours, l'économie chinoise est au ralenti. Les grands centres commerciaux de Pékin sont fermés. Et les 21 millions d'habitants restent calfeutrés dans leur appartement. La Bourse a même dégringolé de presque 10% ce lundi matin sur les places chinoises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.