Coronavirus : l'économie chinoise tourne au ralenti

À cause de l'épidémie de coronavirus, les casinos de Macao, la seule ville chinoise où les jeux d'argent sont autorisés, seront fermés durant deux semaines. Même si le gouvernement tente d'envoyer des images rassurantes, la peur d'une propagation paralyse l'Empire du milieu. Depuis quelques jours, toute l'économie chinoise est d'ailleurs à l'arrêt. Ce mardi, le bilan est monté à 425 morts et 20 000 personnes contaminées. À l'instar du Japon, de nombreux pays redoublent de vigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.